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Помощник Трампа по законотворческой деятельности ушел в отставку

Международная панорама
12 июля, 21:50 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, июля. /ТАСС

Эту должность займет Сара Найт, которая ранее работала заместителем помощника президента по экономической политике

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ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Помощник президента США Дональда Трампа по законотворческой деятельности Марк Шорт ушел в отставку, на этой должности его заменит Сара Найт, которая ранее работала заместителем помощника президента по экономической политике. Об этом в четверг сообщил руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли.

"Марк был важной частью команды Белого дома. Нам будет не хватать его опыта, лидерских качеств и заботы о налогоплательщиках", - говорится в заявлении.

"Я буду вечно благодарен президенту Трампу и вице-президенту Пенсу за возможность присоединиться к их кампании в 2016 году и быть частью администрации...", - приводятся слава Марка Шорта.

По оценкам аналитиков вашингтонского Института Брукингса, за первый год пребывания Трампа в должности президента текучесть кадров в Белом доме составила 34%. Это почти в четыре раза выше, чем за первый президентский год  Барака Обамы. Сейчас, когда Трамп приближается к середине своего президентского срока, текучесть кадров в Белом доме достигла рекордного уровня в 51%.

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