Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 62.21
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Столтенберг: страны НАТО осознают необходимость увеличения расходов на оборону

Международная панорама
12 июля, 22:33 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, июля. /ТАСС

Генсек альянса при этом не стал прямо говорить, согласны ли члены организации выполнять такое требование

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Страны-участники НАТО осознают необходимость увеличения расходов на оборону. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в четверг в интервью телекомпании CNN.

Смотрите также

Оборонные расходы стран - членов НАТО. Досье

Он подчеркнул, что члены НАТО привержены обязательству увеличения расходов на оборону до суммы в размере 2% ВВП каждой конкретной страны. "У нас есть обязательство тратить по 2% [ВВП на оборону]", - сказал генсек.

"Важная вещь заключается в том, что сейчас нам надо инвестировать больше", - подчеркнул Столтенберг. "И хорошая вещь заключается в том, что во многом благодаря ясному посланию, исходившему от президента [США Дональда] Трампа во время прошедшей встречи, союзники, как я думаю, понимают необходимость этого", - отметил он.

По словам Столтенберга, союзники по НАТО "четко привержены увеличению оборонных расходов". При этом он не стал комментировать в интервью информацию о том, что Трамп потребовал от участников альянса довести их расходы до уровня 4% ВВП. Генсек также не стал прямо говорить, согласны ли члены НАТО выполнять такое требование.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
28-й саммит НАТО
Персоны
Трамп, Дональд Столтенберг, Йенс
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко заявил, что обсудил с Трампом и Макроном их будущие встречи с Путиным
2
Полиция сообщила об инциденте в ресторане, который посетили в день отравления Скрипали
3
Аэропорт Жуковский возобновил работу после жесткой посадки самолета
4
Фигуристка Медведева заявила, что чувствует себя спокойнее после переезда в Торонто
5
Считавшийся пропавшим в России британский болельщик найден в московской гостинице
6
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
7
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!