Помпео и Могерини обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на полях саммита НАТО обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, а также Иран, КНДР и строительство газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

"Они обсудили безопасность и гуманитарную ситуацию в Сирии, необходимость продолжения реформ на Украине, а также возможности для достижения окончательной, полной и проверяемой денуклеаризации КНДР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они также выразили общую озабоченность строительством газопровода "Северный поток - 2" и обсудили необходимость диверсификации поставок энергоносителей в Европу.

Саммит НАТО прошел в Брюсселе 11-12 июля.