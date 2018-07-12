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Помпео и Могерини обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

Международная панорама
12 июля, 22:30 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, июля. /ТАСС

Госсекретарь США и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности также выразили общую озабоченность строительством газопровода "Северный поток - 2"

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ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на полях саммита НАТО обсудили ситуацию в Сирии и на Украине, а также Иран, КНДР и строительство газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

"Они обсудили безопасность и гуманитарную ситуацию в Сирии, необходимость продолжения реформ на Украине, а также возможности для достижения окончательной, полной и проверяемой денуклеаризации КНДР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они также выразили общую озабоченность строительством газопровода "Северный поток - 2" и обсудили необходимость диверсификации поставок энергоносителей в Европу.

Саммит НАТО прошел в Брюсселе 11-12 июля.

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Кризис в Сирии 28-й саммит НАТО Ситуация вокруг Ирана Ситуация на Корейском полуострове
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Могерини, Федерика Помпео, Майкл (Майк)
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