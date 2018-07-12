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Владельцы машин с номерами ЕС подали в суд иск против правительства Украины

Международная панорама
12 июля, 23:14 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, июля. /ТАСС

В Окружном административном суде Киева заявили, что сейчас решается вопрос об открытии производства по данному административному делу

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КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией подали иск против правительства Украины, которое своим постановлением расширило полномочия полицейских по контролю над таможенной службой. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Окружного административного суда Киева.

"В суд поступил иск от всеукраинской организации "Автоевросила" к кабинету министров Украины относительно постановления правительства о присутствии полицейских в зонах таможенного контроля", - говорится в сообщении суда.

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией просят суд признать незаконным постановление правительства. В суде заявили, что сейчас решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.

20 июня украинский кабмин в рамках эксперимента для "предотвращения уклонения от уплаты таможенных платежей" расширил полномочия полицейских по контролю над таможней. Согласно документу, для выявления возможных нарушений полицейские могут круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу, "в которых органы Государственной фискальной службы (ГФС) осуществляют таможенные формальности". Полицейские и чиновники МВД также получили доступ к автоматизированной системе таможенного оформления "Инспектор-2006". Эксперимент будет продолжаться до конца 2018 года.

Правительство обязало МВД и ГФС каждый месяц с 1 сентября подавать отчеты о ходе эксперимента. Также ведомства должны представить предложения о законодательных изменениях по результатам эксперимента. 18 июня украинский премьер Владимир Гройсман во время специального совещания сообщил, что кабмин совместно с МВД, Генпрокуратурой, Национальным антикоррупционным бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратурой, ГФС и СБУ разработали план действий, направленный на борьбу с контрабандой и теневыми схемами на таможне.

В центре Киева с 11 июля проходит протест владельцев машин с иностранной регистрацией. Митингующие требуют от депутатов Рады принять закон о растаможивании автомобилей с иностранными номерами. Протестующие частично заблокировали улицу Грушевского, на которой расположены Верховная рада и дом правительства. В четверг они также заблокировали все выходы из Рады. Депутатам пришлось покидать здание через подземные переходы.

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