Канада намерена наращивать оборонные расходы

БРЮССЕЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Канада будет увеличивать расходы на поддержание коллективной обороноспособности НАТО, которые сейчас меньше требуемых альянсом 2% ВВП. Об этом в четверг заявил журналистам в Брюсселе после саммита альянса канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Президент [США Дональд Трамп] последователен в своем желании видеть, чтобы люди больше тратили денег на оборону своих стран, и мы очень рады, что мы это делаем, - цитирует его телеканал CBC. - Мы будем увеличивать [вклад Канады в обороноспособность альянса] как в денежных средствах, так и в виде выполнения [других] своих обязательств. Это то, чего хочет НАТО".

Трюдо также напомнил, что в 2017 году его правительство приняло решение на 70%, до 32,7 млрд канадских долларов ($25 млрд), увеличить бюджет вооруженных сил страны в ближайшие десять лет.

Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Президент США потребовал от всех стран - участниц НАТО немедленно довести оборонные расходы до 2% ВВП. Взносы Канады сейчас составляют 1,23% ВВП.

Во время выступления на саммите альянса Трамп предложил, чтобы страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили расходы до 4% ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% ВВП.