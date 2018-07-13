Трамп хочет перекрасить президентский самолет

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что цвета "борта номер один" следует изменить и избавиться от бело-синего в пользу чего-то "более американского". Об этом сообщил в четверг интернет-портал Axios со ссылкой на источник в окружении президента.

Трамп называет его самолетом "цвета Жаклин Кеннеди" - первая леди и президент Джон Кеннеди выбрали этот бело-голубой дизайн в начале 60-х годов. Он также считает, что нынешний цвет не соответствует стилю Соединенных Штатов, поэтому нужно добавить красного. Также президент выразил недовольство маленьким размером кровати на борту и будет ходатайствовать об ее увеличении.

Отмечается, что Трампу придется переизбираться на второй срок, чтобы полетать на модернизированном "борту номер один", - новый самолет, скорее всего, будет готов не раньше 2021 года. В феврале этого года стало известно, что американская администрация договорилась с корпорацией Boeing о закупке двух пассажирских самолетов, предназначенных для Трампа. Общая сумма контракта может составить $3,9 млрд и включает модернизацию бортов со строительством нового ангара для них.