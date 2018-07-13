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Трамп дал понять, что вариант "мягкого Brexit" убьет торговую сделку с США

Международная панорама
13 июля, 1:25 дата обновления: 13 июля, 2:01 UTC+3 ЛОНДОН 13, июля. /ТАСС

Президент США заявил, что британский премьер проигнорировала его совет, касающийся переговоров по Brexit

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/OLIVIER HOSLET

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/.Вариант "мягкого Brexit", согласованный правительством Терезы Мэй, похоронит будущее соглашение Великобритании и США о свободной торговле. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в опубликованном в четверг вечером интервью газете The Sun.

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"Если они будут заключать соглашения таким образом, то мы будем иметь дело с Европейским союзом вместо того, чтобы иметь дело с Великобританией, поэтому это, возможно, убьет сделку", - заявил глава американской администрации, который в данный момент находится с рабочим визитом в Соединенном Королевстве. "Если они так поступят, то это, возможно, станет концом одних из наиболее тесных торговых отношений с США", - добавил он.

"У нас есть достаточно сложностей с Евросоюзом. Прямо сейчас мы принимаем жесткие меры в отношении ЕС, потому что они не относились по-честному к США в вопросах торговли", - сказал Трамп, который ранее ввел высокие пошлины на европейские алюминий и сталь, а также допустил введение пошлин на импорт автомобилей из Европы.

По его словам, опубликованный 12 июля план британского правительства по отношениям с ЕС, "несомненно, отразится на торговле с Соединенными Штатами, и, к сожалению, негативным образом".

Кроме того, Трамп заявил, что Мэй также проигнорировала его совет, касающийся переговоров по Brexit. "Я бы сделал это совсем по-другому. Я на самом деле сказал Терезе Мэй, как это следует делать, но она меня не услышала", - сказал президент.

"Она захотела пойти по другому пути. Она должна вести переговоры известным ей наиболее эффективным способом. Но то, что происходит, очень плохо", - полагает хозяин Белого дома.

О британских предложениях

Как следует из опубликованного в четверг 98-страничного плана британского правительства под названием "Будущие отношения между Великобританией и ЕС", после Brexit Лондон намерен заключить с Евросоюзом Соглашение об ассоциации наподобие того, которое действует между Украиной и ЕС.

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При этом Великобритания выйдет из единого рынка и Таможенного союза ЕС, но взамен предлагает создать новую зону свободной торговли товарами с Евросоюзом.

Принципы будущих отношений между ЕС и Великобританией были приняты британским правительством на специальном заседании, которое прошло 6 июля. Однако два ключевых министра - глава МИД Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис - посчитали, что этот план предусматривает слишком большие уступки Брюсселю и противоречит воле, высказанной большинством британцев на референдуме 2016 года. В знак протеста Джонсон и Дэвис ушли в отставку.

Как ожидается, первые субстантивные дискуссии по этому плану с ЕС состоятся уже на следующей неделе, когда в Брюсселе пройдет очередной раунд переговоров. Великобритания официально выйдет из ЕС 29 марта 2019 года, однако до конца 2020 года будет действовать переходный период, при котором правила взаимоотношений будут такие же, как до "развода".

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Мэй, Тереза Трамп, Дональд
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