Пашинян: Армения надеется развивать отношения и с Россией, и с западными странами

ТАСС, 13 июля. Армения остается близким союзником РФ и надеется в дальнейшем развивать отношения как с Россией, так и с западными странами. Об этом в четверг заявил премьер-министр республики Никол Пашинян в интервью телеканалу Euronews.

"Мы останемся близким союзником России и мы надеемся развивать наши отношения с Россией, как и с НАТО, западными странами, Евросоюзом и США. Мы не собираемся резко менять нашу внешнюю политику", - заявил премьер-министр.

"Армения - страна-партнер НАТО. Мы участвуем в двух миссиях НАТО - в Косово и Афганистане. Это дает возможность участвовать в обеспечении безопасности на международном уровне. Но мы также являемся участниками Организации договора о коллективной безопасности и мы видим Армению в этой организации и в этой системе безопасности". - уточнил Пашинян.

Ранее премьер-министр Армении по итогам встречи глав государств, участвующих в миссии "Решительная поддержка" в Афганистане, (которая прошла в четверг рамках саммита НАТО), заявил, что республика продолжит участвовать в миссии и "содействовать международным усилиям в области мира и безопасности".