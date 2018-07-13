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Белый дом подтвердил, что Трамп встретился с лидерами Украины и Грузии на саммите НАТО

Международная панорама
13 июля, 3:05 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, июля. /ТАСС

О содержании переговоров не сообщается

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ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп встретился в четверг на саммите НАТО в Брюсселе с лидерами Албании, Грузии, Италии, Хорватии и Украины. Информацию об этом корреспонденту ТАСС подтвердил представитель Белого дома высокого ранга.

"Сегодня [в четверг] президент провел короткие встречи с лидерами Украины, Грузии, Хорватии, Албании и Италии. Из-за незапланированной сессии [саммита НАТО] встречу с лидером Румынии провести не получилось. Министр обороны [Джеймс Мэттис] и госсекретарь [Майкл Помпео] встретились со своими азербайджанскими коллегами", - отметил он.

Раскрывать содержание состоявшихся переговоров Белый дом не стал.

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Темы
28-й саммит НАТО
Персоны
Мэттис, Джеймс Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
Страны
США Италия Грузия Албания Украина Румыния Хорватия Азербайджан
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