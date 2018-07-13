Белый дом подтвердил, что Трамп встретился с лидерами Украины и Грузии на саммите НАТО

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп встретился в четверг на саммите НАТО в Брюсселе с лидерами Албании, Грузии, Италии, Хорватии и Украины. Информацию об этом корреспонденту ТАСС подтвердил представитель Белого дома высокого ранга.

"Сегодня [в четверг] президент провел короткие встречи с лидерами Украины, Грузии, Хорватии, Албании и Италии. Из-за незапланированной сессии [саммита НАТО] встречу с лидером Румынии провести не получилось. Министр обороны [Джеймс Мэттис] и госсекретарь [Майкл Помпео] встретились со своими азербайджанскими коллегами", - отметил он.

Раскрывать содержание состоявшихся переговоров Белый дом не стал.