Флаг Сирии подняли над освобожденным от боевиков городом Тофас

ДЕРАА, 13 июля. /ТАСС/. Государственный флаг Сирии подняли над освобожденным от боевиков сирийским городом Тофас в провинции Дераа.

"Сегодня мы празднуем в городе Тофас поднятие сирийского флага. В течении семи лет этот город страдал от войны, но сегодня мы смогли сокрушить терроризм, смогли выгнать отсюда всех боевиков, и <...> сегодня народ радуется тому, что жизнь возвращается в этот город", - сказал губернатор провинции Мухаммед Халид Ханнус.

Боевики в Тофасе, который находится в 13 км западнее города Дераа, неоднократно срывали мирные переговоры, которые были организованы при посредничестве российских офицеров. В четверг было достигнуто окончательное соглашение о передаче города под контроль сирийской армии.

"Эта церемония поднятия флага очень много значит для местных жителей и для всей Сирии в целом. Мы смогли победить терроризм <...> и теперь мы возвращаемся к нормальной жизни", - заявил в свою очередь сирийский генерал Халид Хасан аль-Хасан.

Ранее сообщалось, что отряды вооруженной оппозиции, удерживающие в своих руках несколько районов в провинциальном центре Дераа (110 км от Дамаска), достигли соглашения о примирении с сирийскими властями. Как сообщило в четверг агентство SANA, боевики приняли условия капитуляции и согласились сдать сирийской армии тяжелые и средние вооружения. По его информации, в Дераа полностью прекращен огонь. Сирийская армия с конца июня вернула под контроль 78% территории провинции Дераа.