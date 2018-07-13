МИД КНР: лидеры стран БРИКС в Йоханнесбурге дадут четкий ответ на протекционизм США

ПЕКИН, 13 июля. /ТАСС/. Лидеры государств - членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на предстоящем саммите организации в Йоханнесбурге дадут четкий ответ на усиление протекционистской политики США. Уверенность в этом в пятницу высказал помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь.

"Однобокий стиль осуществления политики и протекционизм в последнее время стали предметом обеспокоенности международного сообщества <…> США развязали торговую войну, что противоречит нормам международного законодательства, к тому же это не поможет решить какие-то проблемы, - отметил он, выступая на пресс-конференции, посвященной предстоящей поездке председателя КНР Си Цзиньпина в Африку, в том числе для участия в саммите БРИКС. - Позиция стран БРИКС в данном случае однозначная - они твердо поддерживают многосторонние механизмы взаимодействия, а также осуществления торговли и [выступают] против односторонних протекционистских мер".

По словам дипломата, внешнеторговая политика Вашингтона представляет угрозу всеобщему развитию. "Я верю, что на предстоящем саммите в Йоханнесбурге в связи с этой проблемой последует четко сформулированный сигнал лидеров стран БРИКС, которые продолжат следовать по пути усиления открытости, укреплять прагматическое сотрудничество друг с другом в области торговли и экономики", - резюмировал он.

19-24 июля председатель КНР Си Цзиньпин посетит с официальным визитом ОАЭ, Руанду, Сенегал и ЮАР. Затем в Йоханнесбурге он примет участие в 10-м саммите БРИКС, который пройдет с 25 по 27 июля.