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Мун Чжэ Ин заявил, что лидер КНДР полон решимости построить "нормальное государство"

Международная панорама
13 июля, 6:58 дата обновления: 13 июля, 7:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Президент Южной Кореи считает, что США и КНДР в конечном итоге проведут денуклеаризацию Корейского полуострова

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ТАСС, 13 июля. Лидер КНДР Ким Чен Ын стремится построить "нормальное государство". Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

"У председателя Ким [Чен Ына] есть огромное желание прекратить идеологическую конфронтацию и развить Северную Корею в нормальное государство", - приводит в пятницу его слова агентство Yonhap. Лидер Южной Кореи также выразил уверенность в том, что "межкорейское экономическое сотрудничество создаст новые возможности для всех".

Мун Чжэ Ин считает, что Вашингтон и Пхеньян в конечном итоге проведут денуклеаризацию Корейского полуострова, о которой договорились лидеры двух государств. 

"США и Северная Корея в конечном итоге проведут денуклеаризацию, о которой они договорились", - сказал он. Президент также предположил, что Вашингтон и Пхеньян столкнутся с серьезной критикой международного сообщества в том случае, если не смогут осуществить достигнутые ранее договоренности о денуклеаризации.

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын провели 27 апреля переговоры в Пханмунджоме. Это стало первой встречей руководителей двух стран за последние 10 лет. По ее итогам была подписана совместная декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова. Сеул и Пхеньян подтвердили, что их общей целью является денуклеаризация Корейского полуострова, а также достигли договоренности о продолжении активного диалога на высшем уровне.

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Ким Чен Ын Мун Чжэ Ин
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