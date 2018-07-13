В Китае заявили о готовности сотрудничать с США по КНДР, несмотря на торговые трения

ПЕКИН, 13 июля. /ТАСС/. Китайские власти не намерены ослаблять взаимодействие с Вашингтоном по проблеме Корейского полуострова, даже несмотря на усиливающиеся трения с Соединенными Штатами в силу внешнеторговых противоречий. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции заместитель главы МИД КНР Кун Сюанью.

"Ситуация на Корейском полуострове привлекает всеобщее внимание. В последнее время благодаря объединенным усилиям заинтересованных сторон там произошли позитивные изменения, - отметил он, отвечая на вопрос, не отразится ли торговая война Китая и США на сотрудничестве двух стран по проблеме КНДР. - Мы поддерживаем с американской стороной тесные контакты и готовы использовать все доступные каналы для обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове, чтобы соответствующая проблема была решена политическим путем".

"Конечно, в будущем на полуострове могут возникнуть всевозможные проблемы, о существовании которых сейчас мы можем даже не подозревать. <…> Однако я верю, что данной проблеме в итоге будет найдено правильное решение", - резюмировал Кун Сюанью.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Китай, с учетом его преобладающей доли в торгово-экономическом взаимодействии с КНДР, играет особо важную роль при урегулировании проблемы Корейского полуострова. В свою очередь китайские власти не раз подчеркивали, что готовы оказывать конструктивное содействие ядерному разоружению Пхеньяна и восстановлению межкорейских отношений.