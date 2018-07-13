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Глава МИД Франции заявил, что НАТО не является врагом России

Международная панорама
13 июля, 10:00 дата обновления: 13 июля, 10:25 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 13, июля. /ТАСС

Члены альянса хотят сохранить диалог с РФ, добавил Жан-Ив Ле Дриан

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ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. НАТО не является врагом России, союзники по блоку хотят сохранить диалог с РФ. Об этом заявил в пятницу глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, подводя итоги завершившегося в Брюсселе в четверг саммита Североатлантического альянса.

Экспертное мнение

Автор: ДУБРОВИН Денис Дубровин
Денис

Саммит НАТО: как заработать на обороне

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"НАТО не враг России, нам нужно сохранить диалог", - сказал министр в эфире телеканала BFM. "Несмотря на разногласия по ряду вопросов, альянс ведет твердый диалог с Россией", - добавил он, напомнив о воссоединении Крыма с РФ, которое в НАТО считают "незаконным", и о разногласиях сторон в вопросах контроля за неприменением химического оружия.

По словам Ле Дриана, "саммит НАТО прошел успешно". "Итоговое коммюнике было подписано всеми 29 участниками альянса, в том числе США", - отметил французский министр. Североатлантический альянс, заявил он, "почти 70 лет содействует сохранению мира". "На саммите мы договорились о нашей программе на ближайшие два года", - добавил Ле Дриан.

Он назвал альянс "инструментом коллективной обороны", который "защищает страны от многих рисков и угроз". Ле Дриан напомнил, что "статья 5 договора НАТО о коллективной обороне была использована один раз в истории". "Это произошло, чтобы поддержать Соединенные Штаты, когда они попросили об этом после терактов 11 сентября 2001 года, и это позволило начать операцию в Афганистане", - отметил министр. "Мы вчера об этом напомнили президенту США Дональду Трампу", - сказал Ле Дриан.

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Темы
Крым 28-й саммит НАТО Теракты в Брюсселе Отношения России и НАТО
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