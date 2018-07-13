Экс-глава МИД ФРГ: Трамп понимает только силу

ТАСС, 13 июля. Бывший министр иностранных дел ФРГ (2017-2018 годы) Зигмар Габриэль считает, что в отношениях с США после заявлений Дональда Трампа о немедленном увеличении оборонных расходов стран - членов НАТО до 2% ВВП нужен жесткий подход. Об этом в пятницу сообщает издание Spiegel Online.

"На Америку при [президенте Дональде] Трампе нельзя полагаться. Он предоставляет северокорейскому диктатору гарантии безопасности и одновременно с этим хочет смены режима в Германии. Мы не можем это терпеть", - заявил Габриэль.

"Мы больше не можем строить никаких иллюзий. Дональд Трамп признает только силу. В таком случае мы должны показать ему, что мы сильные. Раз он требует от нас миллиарды за военные издержки США, тогда мы должны требовать от него миллиарды, которые мы вынуждены тратить на беженцев, появившихся в результате военного вмешательства США", - заключил он.

Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на коллективную оборону альянса. Трамп потребовал от всех стран - членов НАТО немедленно поднять их оборонные расходы до 2% ВВП. Во время выступления на саммите альянса Трамп предложил, чтобы страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили расходы до 4% ВВП.

В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% ВВП.