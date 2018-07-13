Тегеран назвал условия ухода иранских военных из Ирака и Сирии

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Иранские военные советники покинут Сирию и Ирак, как только Тегеран об этом попросят правительства этих стран. Об этом заявил в пятницу советник лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи по международным вопросам Али Акбар Велаяти.

Он подчеркнул, что военные советники Ирана находятся в Ираке и Сирии по просьбе правительств этих государств. "Когда они скажут, что наши военные советники им не нужны, у Ирана не будет сомнений, чтобы оттуда уйти", - сказал Велаяти.

При этом, по его мнению, если Россия и Иран уйдут из Сирии, "туда придут террористы". "Как только поддержка Ирана и России правительству Сирии будет ослаблена, террористы сразу же вернутся туда", - подчеркнул он.

Тегеран согласовывает вопрос своего присутствия в Сирии с Дамаском и Москвой, он не касается Израиля. "Наше присутствие в Сирии не имеет отношения к Израилю, - сказал Велаяти. - Мы, конечно, согласовываем свои позиции с Россией и Сирией. Необязательно, чтобы это согласование соответствовало требованиям Израиля".

Он подчеркнул, что Иран намерен противостоять США на Ближнем Востоке и поможет Сирии в случае агрессии. "Будем мощно противостоять американцам, - сказал он. - Будем помогать Сирии противостоять агрессии США".

Как добавил Велаяти, Иран не доверяет администрации президента США Дональда Трампа и не хочет вести с ней переговоры. "Мы не хотим вести переговоров с американцами, - сказал он, отвечая на вопрос о возможностях его встречи с американскими представителями. - Это люди, которые нарушают договоренности по Ирану, утвержденные Совбезом ООН. По какой причине мы должны им доверять, вести с ними переговоры?"