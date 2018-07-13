Источник: главы МИД ЕС поддержат 16 июля решение ЕК заблокировать санкции США по Ирану

БРЮССЕЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Совет Евросоюза на уровне глав МИД поддержит 16 июля решение Еврокомиссии (ЕК) заблокировать санкции США в отношении Ирана.

Об этом сообщил в пятницу журналистам европейский источник на брифинге в Брюсселе в преддверии встречи.

"Совет ЕС примет без дискуссии ряд решений, включая позицию об отсутствии возражений против включения Еврокомиссией в блокирующий регламент список санкций США по Ирану", - сказал он.

18 мая ЕК запустила процесс активации блокирующего регламента ЕС, который объявляет санкции США на территории сообщества "юридически ничтожными". Он, в частности, запрещает компаниям Евросоюза выполнять экстерриториальные санкции США, разрешает компаниям возмещать в судебном порядке потери от действия третьих лиц, выполняющих эти санкции, и аннулирует действие на территории ЕС любых иностранных судебных решений по исполнению санкций США.

Цель этих действий - иметь на руках все необходимые механизмы к моменту введения в действие первого блока санкций США против Ирана в августе 2018 года.