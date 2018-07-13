Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 62.21
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Британский МИД приветствовал предстоящий саммит президентов России и США

Международная панорама
13 июля, 11:26 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, июля. /ТАСС

Заместитель главы МИД Алан Данкан выразил уверенность, что позднее во время встречи с Трампом британский премьер-министр Тереза Мэй поднимет тему деятельности РФ в мире

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Британский МИД приветствовал предстоящий саммит президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Хельсинки, назвав его возможностью улучшить международную обстановку. Об этом заявил в пятницу в интервью телеканалу Sky News заместитель главы МИД Великобритании Алан Данкан.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин

Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

"Если президент США хочет встретится с президентом России, то тогда, конечно, он может и должен сделать это. На самом деле, тот факт, что он был на саммите НАТО, а потом приехал к нам, а потом направится на встречу в Хельсинки с президентом Путиным, делает эту неделю очень важной с точки зрения международной дипломатии", - отметил дипломат. Он назвал при этом абсурдным вопрос журналистки телеканала, не будет ли неуважением к Великобритании со стороны Трампа полететь на встречу с Путиным сразу по завершении визита в Соединенное Королевство.

"Дипломатия - это не только проводить отлично время с друзьями, это также проводить сложное время с тем, с кем тебе непросто. Важность дипломата в современном мире - это вести переговоры лицом к лицу и взаимодействовать с людьми по всему миру в надежде, что мы можем сделать мир лучше", - сказал замглавы МИД.

Данкан выразил уверенность, что позднее в пятницу во время встречи с Трампом британский премьер-министр Тереза Мэй поднимет тему деятельности РФ в мире, которую Лондон считает "злонамеренной". "Я уверен, что в Чекерс (загородная резиденция премьер-министра Великобритании, где пройдут переговоры - прим. ТАСС) премьер-министр бесспорно затронет вопрос российских действий в мире, большая часть которых является злонамеренными, особенно то, что она нарушает выборы других людей и демократические процессы. У нас есть возможность обсудить эти важные вещи, которые затрагивает безопасность и будущее миллионов и миллиардов людей в мире", - сказал Данкан.

Россия последовательно отвергала утверждения западных стран о якобы имеющем место вмешательстве в демократические процессы в других странах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд Путин, Владимир Владимирович
Страны
США Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Солнечное затмение суперлуной произойдет 13 июля
2
Комиссия по этике FIDE отстранила Илюмжинова от должности президента организации
3
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
4
Полиция сообщила об инциденте в ресторане, который посетили в день отравления Скрипали
5
Украинца Панова приговорили к восьми годам лишения свободы за подготовку диверсий в Крыму
6
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
7
Сын адмирала и страж Олимпиады: чем известен новый глава МИД Великобритании Джереми Хант
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!