Британский МИД приветствовал предстоящий саммит президентов России и США

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Британский МИД приветствовал предстоящий саммит президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Хельсинки, назвав его возможностью улучшить международную обстановку. Об этом заявил в пятницу в интервью телеканалу Sky News заместитель главы МИД Великобритании Алан Данкан.

"Если президент США хочет встретится с президентом России, то тогда, конечно, он может и должен сделать это. На самом деле, тот факт, что он был на саммите НАТО, а потом приехал к нам, а потом направится на встречу в Хельсинки с президентом Путиным, делает эту неделю очень важной с точки зрения международной дипломатии", - отметил дипломат. Он назвал при этом абсурдным вопрос журналистки телеканала, не будет ли неуважением к Великобритании со стороны Трампа полететь на встречу с Путиным сразу по завершении визита в Соединенное Королевство.

"Дипломатия - это не только проводить отлично время с друзьями, это также проводить сложное время с тем, с кем тебе непросто. Важность дипломата в современном мире - это вести переговоры лицом к лицу и взаимодействовать с людьми по всему миру в надежде, что мы можем сделать мир лучше", - сказал замглавы МИД.

Данкан выразил уверенность, что позднее в пятницу во время встречи с Трампом британский премьер-министр Тереза Мэй поднимет тему деятельности РФ в мире, которую Лондон считает "злонамеренной". "Я уверен, что в Чекерс (загородная резиденция премьер-министра Великобритании, где пройдут переговоры - прим. ТАСС) премьер-министр бесспорно затронет вопрос российских действий в мире, большая часть которых является злонамеренными, особенно то, что она нарушает выборы других людей и демократические процессы. У нас есть возможность обсудить эти важные вещи, которые затрагивает безопасность и будущее миллионов и миллиардов людей в мире", - сказал Данкан.

Россия последовательно отвергала утверждения западных стран о якобы имеющем место вмешательстве в демократические процессы в других странах.