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Финляндия на четверо суток введет контроль на границах с ЕС из-за встречи Путина и Трампа

Международная панорама
13 июля, 11:28 дата обновления: 13 июля, 11:37 UTC+3

Такая мера вводится с целью предотвращения проникновения в страну людей, которые могут угрожать безопасности или общественному порядку

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 июля. /ТАСС/. Правительство Финляндии приняло решение на четыре дня ввести контроль на границах со странами ЕС в связи с проведением в Хельсинки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

Контроль, согласно предложению МВД, будет введен в 12:00 по местному времени (совпадает с московским) в пятницу, 13 июля, и продолжится до 12:00 следующего вторника, 17 июля.

Эта мера вводится с целью предотвращения проникновения в страну людей, которые могут угрожать безопасности или общественному порядку в связи с визитом президентов.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.

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Темы
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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