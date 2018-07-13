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DPA: Германия депортировала в Тунис бывшего телохранителя бен Ладена

Международная панорама
13 июля, 11:35 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 13, июля. /ТАСС

Ранее власти земли Северный Рейн - Вестфалия занесли тунисца в список потенциально опасных лиц

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БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Германия депортировала гражданина Туниса Сами А., который в прошлом был личным телохранителем Усамы бен Ладена - экс-главы террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Об этом сообщило в пятницу немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

42-летний тунисец проживал с 2005 года в городе Бохум. Еще в апреле власти земли Северный Рейн - Вестфалия занесли его в список потенциально опасных лиц. Однако выслать его из Германии власти ФРГ не могли, поскольку высший административный суд в Мюнстере постановил, что мужчина в случае возвращения на родину мог подвергнуться там пыткам.

В конце июня Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев отозвало решение о недопустимости депортации Сами А., в основе которого лежало судебное постановление. После этого - 25 июня - он был задержан.

Усама бен Ладен был ликвидирован 2 мая 2011 года в своем доме в пакистанском Абботабаде в результате операции спецназа ВМС США.

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