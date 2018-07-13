Верховная рада завершила восьмую сессию и ушла на каникулы до 4 сентября

КИЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Андрей Парубий объявил в пятницу о закрытии восьмой сессии парламента, депутаты вернутся к работе в сессионном зале 4 сентября.

"Следующая неделя - работа в комитетах, и мы продолжаем работу, а восьмую сессию восьмого созыва я объявляю закрытой", - сказал он в ходе пленарного заседания.

Рада уходит на каникулы, не выполнив до конца план работы восьмой сессии. На текущей сессии украинский парламент не смог выполнить обещание перед обществом принять закон о снятии депутатской неприкосновенности. Изначально они были должны внести предварительные изменения в конституцию Украины по этому вопросу.

Нерешенным также остался вопрос о переизбрании Центральной избирательной комиссии, так как фракции коалиции не смогли согласовать позиции. Фракция "Народного фронта" потребовала сначала договориться о пропорциональном представительстве в ЦИК всех фракций, как это предусмотрено законом. В свою очередь "Блок Петра Порошенко" (БПП) отказался участвовать в работе Верховной рады до тех пор, пока не будет сформирован новый состав Центризбиркома на основе предложенного президентом варианта.

Ранее депутаты утвердили календарный план работы парламента с сентября 2018 года по январь 2019 года, который предусматривает проведение девяти пленарных недель, шести недель работы в комитетах, фракциях и группах, а также пяти недель работы с избирателями. Согласно документу, парламентарии вернутся к работе в сессионном зале после летних каникул 4 сентября. А в начале 2019 года будут работать до 25 января, но в пленарном режиме - только до 18 января.