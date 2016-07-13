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Представитель Мэй: глава кабмина уверена, что торговая сделка с США будет заключена
Торговля является одной из основных тем для обсуждения в пятницу между президентом США и премьер-министром Великобритании, сообщила также представитель главы британского кабинета министров

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Британский премьер-министр Тереза Мэй уверена, что Соединенное Королевство заключит торговую сделку с США, несмотря на последние заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об сообщила в пятницу журналистам представитель британского премьера Терезы Мэй, комментируя опубликованное накануне интервью Трампа газете The Sun, в котором он скептически оценил шансы торговой сделки с США в случае "мягкого Brexit".

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"Торговля - одна из основных тем для обсуждения между президентом и премьер-министром сегодня. Мы убеждены, что мы можем добиться хорошей торговой сделки с США", - приводит слова представителя Мэй агентство Reuters.

По его информации, свои заявления глава Белого дома сделал до того, как британское правительство опубликовало в пятницу детальный план по будущим отношениям с ЕС. В этой связи, подчеркнула представитель Даунинг-стрит, Мэй на переговорах с Трампом, которые стартовали в ее загородной резиденции Чекерс, сможет "ввести его в курс дела по различным вопросам, включая торговлю".

Принципы будущих отношений между ЕС и Великобританией были приняты британским правительством на специальном заседании, которое прошло 6 июля. Однако два ключевых министра - глава МИД Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис посчитали, что этот план предусматривает слишком большие уступки Брюсселю и противоречит воле, высказанной большинством британцев на референдуме 2016 года. В знак протеста Джонсон и Дэвис подали в отставку.

Теги
Джонсон, БорисТорговая война
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