Представитель Мэй: глава кабмина уверена, что торговая сделка с США будет заключена

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Британский премьер-министр Тереза Мэй уверена, что Соединенное Королевство заключит торговую сделку с США, несмотря на последние заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об сообщила в пятницу журналистам представитель британского премьера Терезы Мэй, комментируя опубликованное накануне интервью Трампа газете The Sun , в котором он скептически оценил шансы торговой сделки с США в случае "мягкого Brexit".

"Торговля - одна из основных тем для обсуждения между президентом и премьер-министром сегодня. Мы убеждены, что мы можем добиться хорошей торговой сделки с США", - приводит слова представителя Мэй агентство Reuters.

По его информации, свои заявления глава Белого дома сделал до того, как британское правительство опубликовало в пятницу детальный план по будущим отношениям с ЕС. В этой связи, подчеркнула представитель Даунинг-стрит, Мэй на переговорах с Трампом, которые стартовали в ее загородной резиденции Чекерс, сможет "ввести его в курс дела по различным вопросам, включая торговлю".

Принципы будущих отношений между ЕС и Великобританией были приняты британским правительством на специальном заседании, которое прошло 6 июля. Однако два ключевых министра - глава МИД Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис посчитали, что этот план предусматривает слишком большие уступки Брюсселю и противоречит воле, высказанной большинством британцев на референдуме 2016 года. В знак протеста Джонсон и Дэвис подали в отставку.