МИД ФРГ не комментирует критику экс-главы ведомства в адрес Трампа

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Правительство ФРГ оставило без комментариев критику, которую высказал бывший министр иностранных дел страны Зигмар Габриэль в адрес президента США Дональда Трампа.

"Мы не комментируем эти высказывания", - заявил в пятницу на брифинге в Берлине представитель МИД Кристофер Бургер.

После этого он напомнил, что в среду на саммите НАТО в Брюсселе высказался действующий министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, который уже отреагировал на упреки со стороны лидера США по поводу якобы зависимости Берлина от реализации "Северного потока - 2". "Министр сказал, что мы не являемся заложниками ни США, ни России", - сказал Бургер.

Ранее в интервью журналу Der Spiegel Габриэль заявил, что европейцам нужно перестать питать иллюзии по поводу отношений с главой Белого дома. "Дональд Трамп понимает лишь силу, в таком случае мы должны ему продемонстрировать, что мы сильны", - указал бывший министр. "Если он требует от нас назад миллиарды за военные расходы США, то мы должны потребовать от него те миллиарды, которые мы тратим на беженцев, появившихся после неудавшейся интервенции США, к примеру, в Ираке", - продолжал экс-глава МИД.

Лидер США ранее неоднократно утверждал, что, в частности, Германия слишком мало инвестирует в оборону. Он требует от Берлина довести эту статью расходов до 2% ВВП. Габриэль, будучи в должности министра иностранных дел ФРГ (в 2017-2018 году), допускал повышение трат на эти цели, но не до 2%. ФРГ к 2024 году сможет увеличить инвестиции в данную отрасль с нынешних 1,2% до 1,5% ВВП.