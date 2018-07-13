Визит премьера Италии в Россию планируется на 24 октября

ЕССЕНТУКИ, 13 июля. /ТАСС/. Визит премьер-министра Италии Джузеппе Конте в Россию намечен на 24 октября. Об этом ТАСС в пятницу сообщил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.

"Новый премьер-министр Италии господин Конте принял приглашение президента [РФ Владимира] Путина и приедет в Россию 24 октября", - отметил дипломат.

Новое правительство Италии приняло присягу 1 июня. Кабмин стал результатом компромисса, достигнутого партиями "Лига" и "Движение "5 звезд", получившими большинство на выборах 4 марта.