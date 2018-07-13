Канада выделит $20 млн на программы помощи женщинам Ирака и Сирии

ОТТАВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Правительство Канады выделит 26,7 млн канадских долларов (около $20 млн) на программы по оказанию помощи женщинам и девочкам Ирака и Сирии.

Об этом в четверг заявила глава МИД страны Христя Фриланд по итогам саммита НАТО в Брюсселе.

"Сегодняшнее заявление отражает неизменную поддержку Канадой международной коалиции по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и ее [стремление к установлению] стабильности в Ираке и Сирии, - цитирует министра ее пресс-служба. - Мы верим, что гендерное равенство и расширение прав женщин и девочек имеют жизненно важное значение для достижения и поддержания мира и безопасности в этих двух странах". В МИД уточнили, что указанные средства будут переданы в специальное представительство НАТО по правам женщин, вопросам мира и безопасности.

Ранее на саммите альянса было принято решение о создании новой небоевой миссии НАТО в Ираке, которую возглавит Канада. Как уточнили в пресс-службе канадского премьер-министра Джастина Трюдо, Канада будет руководить новой миссией военных инструкторов НАТО в Ираке с осени этого года до осени 2019 года. Задачей натовских инструкторов будет создание в Ираке эффективной системы национальной безопасности и подготовка соответствующих кадров. Канада направит в эту страну 250 инструкторов.

Канада присоединилась к борьбе с ИГ в 2014 году. В феврале 2016 года по решению Трюдо ВВС страны прекратили бомбардировки позиций боевиков группировки ИГ в Сирии и Ираке. В то же время Канада увеличила число военных инструкторов в Ираке с 69 до 230 человек, которые занимаются на севере страны обучением курдского ополчения, а общая численность канадских солдат на Ближнем Востоке была доведена до 830 человек.

В июне прошлого года Оттава продлила военную миссию страны в Ираке до 31 марта 2019 года.