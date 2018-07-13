Глава МВД Италии 16 июля планирует встретиться с Колокольцевым

ТАСС, 13 июля. Заместитель председателя Совета министров, глава МВД Италии Маттео Сальвини 16 июля планирует провести встречи с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым и в Совете безопасности России. Об этом ТАСС в пятницу заявил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.

"В понедельник будет визит нашего министра внутренних дел, у него будут встречи в Совете безопасности [РФ] и с российским министром внутренних дел", - отметил дипломат.

Накануне встреч Сальвини посетит в "Лужниках" финальный матч чемпионата мира по футболу, в котором сыграют Франция и Хорватия.