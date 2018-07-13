Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МВД Италии 16 июля планирует встретиться с Колокольцевым

Международная панорама
13 июля, 15:26 UTC+3

Накануне встречи Маттео Сальвини посетит финальный матч чемпионата мира по футболу

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 13 июля. Заместитель председателя Совета министров, глава МВД Италии Маттео Сальвини 16 июля планирует провести встречи с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым и в Совете безопасности России. Об этом ТАСС в пятницу заявил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.

"В понедельник будет визит нашего министра внутренних дел, у него будут встречи в Совете безопасности [РФ] и с российским министром внутренних дел", - отметил дипломат.

Накануне встреч Сальвини посетит в "Лужниках" финальный матч чемпионата мира по футболу, в котором сыграют Франция и Хорватия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Италия Россия Франция Хорватия
Персоны
Колокольцев, Владимир Александрович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
2
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
3
В Еврокомиссии опровергли утверждения о том, что Юнкер был пьян на саммите НАТО в Брюсселе
4
МИД Польши утверждает, что польского дипломата избили на рейсе Иркутск - Москва
5
Reuters: коалиция во главе с США признала нанесение ударов в провинции Дейр-эз-Зор
6
Солнечное затмение суперлуной произойдет 13 июля
7
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!