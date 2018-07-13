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Суд в Ереване освободил еще двух боевиков группы "Сасна црер"

Международная панорама
13 июля, 15:37 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 13, июля. /ТАСС

Тороса Торосяна и Вардана Гераветяна выпустили под залог в 1,5 млн драм ($3 тыс.)

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ЕРЕВАН, 13 июля. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана в пятницу освободил под подписку о невыезде еще двух членов военизированной группы "Сасна црер" ("Сасунские храбрецы"), которые в июле 2016 года атаковали полицейский полк в центре Еревана. Заседание суда транслировалось в режиме реального времени по местным новостным порталам.

"Подсудимые Торос Торосян и Вардан Гераветян освобождаются из зала суда под подписку о невыезде в случае выплаты залога в размере 1,5 млн драм [$3 тыс.]", - заявил судья Аршак Варданян.

Адвокат подсудимых Давид Гюрджян сообщил корреспонденту ТАСС, что предоставил суду квитанции выплаченного залога, после чего члены "Сасна црер" вышли на свободу.

13 июня Апелляционный суд Еревана отпустил под подписку о невыезде лидера военизированной группы "Сасна црер", главу радикальной организации "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна. Кроме него, всего еще 15 фигурантов этого дела уже вышли на свободу.

17 июля 2016 года вооруженная группа лиц, впоследствии назвавшая себя "Сасна црер", захватила в Ереване здание полиции. Группа нападавших потребовала освобождения своего лидера Жирайра Сефиляна, арестованного за приобретение оружия и приговоренного к 10,5 годам тюремного заключения, а также отставки президента и правительства Армении. В результате нападения погибли трое полицейских.

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