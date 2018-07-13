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Трамп назвал очень крепкими отношения между Вашингтоном и Лондоном

Международная панорама
13 июля, 16:03 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, июля. /ТАСС

Президент США также сообщил, что планирует обсудить с британским премьером вопросы торговли и отношений в военной сфере

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ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал американо-британские отношения как очень крепкие. Такую оценку он озвучил перед началом переговоров с главой британского правительства Терезой Мэй в загородной премьерской резиденции Чекерс.

"Отношения очень, очень крепкие. У нас на самом деле очень хорошие отношения", - сообщил глава Белого дома журналистам. Среди тем обсуждения предстоящих переговоров он назвал вопросы торговли и отношений в военной сфере.

Трамп также воздал должное итогам своего вчерашнего диалога с Мэй на ужине в Бленхеймском дворце с участием представителей делового сообщества. "У нас состоялся ужин, где, как я думаю, мы еще никогда не развивали столь хороших отношений, как вчера вечером. Мы разговаривали час, полтора часа, и это было действительно нечто", - информировал Трамп.

Вместе с тем накануне в интервью газете The Sun Трамп заявил, что план движения по пути "мягкого Brexit", согласованный правительством Мэй, похоронит будущее соглашения Великобритании с США о свободной торговле. Он также сказал, что бывший глава британского МИД Борис Джонсон мог бы стать отличным премьер-министром Соединенного Королевства.

С четверга Трамп находится в Великобритании с рабочим визитом, который завершится в воскресенье.

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Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд Джонсон, Борис
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