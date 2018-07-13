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Мэй согласилась с Трампом насчет сотрудничества с РФ с позиции силы

Международная панорама
13 июля, 16:23 дата обновления: 13 июля, 17:03 UTC+3

В то же время премьер-министр Великобритании подчеркнула важность намеченного на 16 июля саммита между президентами США и России

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ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявила, что глава американской администрации согласен с ней в том, что с Москвой нужно говорить с позиций силы и единства. Об этом она сообщила на пресс-конференции после завершения переговоров с Трампом в загородной премьерской резиденции Чекерс.

"Мы согласились, что с Россией важно взаимодействовать с позиций силы и единства, и что мы должны противостоять всем попыткам подорвать наши демократии", - сказала Мэй. В то же время она подчеркнула важность намеченного на 16 июля саммита между президентами США и России. "Я приветствую его [Трампа] встречу с президентом [РФ Владимиром] Путиным в понедельник", - сказала она.

Одновременно Мэй выразила благодарность президенту США за его реакцию на события в городе Солсбери, где, по утверждению британской стороны, были отравлены нервно-паралитическим веществом экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. "Сегодня мы также обсуждали, как мы можем углубить наше взаимодействие в отношении ответной реакции на злонамеренные действия государств, терроризм и тяжкие преступления. В особенности в том, что касается России, я поблагодарила президента Трампа за его поддержку в ответ на ужасающие новости о нервно-паралитическом веществе в Солсбери, после чего он выслал 60 сотрудников российской разведки", - заявила глава правительства Великобритании.

Лондон возложил ответственность за события в Солсбери на Москву, но Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту.

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Дело Сергея Скрипаля Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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