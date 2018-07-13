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Премьер Италии поблагодарил Путина за приглашение в Россию

Международная панорама
13 июля, 18:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Визит Джузеппе Конте в РФ намечен на 24 октября

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ТАСС, 13 июля. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил в пятницу благодарность президенту РФ Владимиру Путину за приглашение посетить с визитом Россию.

"Я благодарю президента России Владимира Путина за его любезное приглашение уже сейчас. Это будет очень полезная встреча для обсуждения основных международных вопросов и наших двусторонних отношений", - написал политик в Twitter.

Как ранее сообщил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, визит премьер-министра в Россию намечен на 24 октября.

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Конте, Джузеппе Путин, Владимир Владимирович
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