Премьер Италии поблагодарил Путина за приглашение в Россию

ТАСС, 13 июля. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил в пятницу благодарность президенту РФ Владимиру Путину за приглашение посетить с визитом Россию.

"Я благодарю президента России Владимира Путина за его любезное приглашение уже сейчас. Это будет очень полезная встреча для обсуждения основных международных вопросов и наших двусторонних отношений", - написал политик в Twitter.

Как ранее сообщил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, визит премьер-министра в Россию намечен на 24 октября.