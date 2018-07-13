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США и Великобритания считают, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием

Международная панорама
13 июля, 16:27 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, июля. /ТАСС

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал главу британского правительства Терезу Мэй "поддерживать давление" на Исламскую Республику

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ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. США и Великобритания согласны с тем, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. Об этом в пятницу заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с главой британского правительства Терезой Мэй в загородной премьерской резиденции Чекерс.

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"Мы с премьер-министром обсуждали Иран. Мы оба согласились с тем, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием", - отметил американский лидер, добавив, что призвал главу британского правительства "поддерживать давление" на Исламскую Республику.

Он также поблагодарил Мэй за сотрудничество в деле денуклеаризации Корейского полуострова. "Она оказала просто огромную помощь", - указал Трамп. Оба политика, рассказал президент, также подчеркнули необходимость борьбы с финансированием терроризма.

Глава Белого дома 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (согласован в 2015 году Ираном с одной стороны и Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией с другой) - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совбеза ООН и односторонних рестрикций, введенных в свое время США и ЕС. Он обещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры. Одновременно президент утверждал, что США готовы к заключению нового соглашения. При этом Вашингтон выдвинул Тегерану фактически невыполнимые условия.

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Темы
Ситуация вокруг Ирана Ситуация на Корейском полуострове Выход США из ядерной сделки с Ираном
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