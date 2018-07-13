Трамп назвал "бесчестной журналистикой" выводы об угрозах фактически расколоть НАТО

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал "бесчестной журналистикой" выводы телеканала NBC о том, что он фактически грозит расколоть НАТО. Об этом он заявил в пятницу на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

"Это бесчестная журналистика, это были NBC, которые, пожалуй, хуже чем CNN", - прокомментировал он утверждения о том, что его действия нацелены на раскол НАТО. "Сейчас мы имеем сильное НАТО, но это было не так, когда я стал президентом. Были люди, которые не платили по счетам, были люди, которые не выполняли обязательства", - подчеркнул глава Белого дома.

Трамп назвал саммит НАТО в Брюсселе продуктивным и заявил, что все страны - участники альянса должны нести полную и справедливую долю военных расходов.

"Премьер-министр и я только вернулись с продуктивного саммита, он был по-настоящему продуктивным, - заявил он. - Во время саммита я дал понять союзникам, что они должны выполнить свои обязательства по увеличению военных расходов и сделать это как можно скорее".

Трамп неоднократно критиковал входящие в НАТО страны за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержание коллективной обороны альянса. Президент США потребовал от всех стран - участниц НАТО немедленно довести оборонные расходы до 2% ВВП.

Во время выступления на саммите Трамп предложил, чтобы страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили расходы до 4% ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% ВВП.