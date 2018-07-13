Трамп надеется договориться с Путиным о ядерном нераспространении

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп надеется, что ему и президенту России Владимиру Путину удастся достичь на предстоящей встрече в Хельсинки договоренности в сфере ядерного нераспространения. Американский лидер сообщил об этом, выступая в пятницу на совместной с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй пресс-конференции в рамках визита в Лондон.

"Мы будем говорить с президентом Путиным о ряде вещей: Украине, мы будем говорить о Сирии, мы будем говорить о других частях Ближнего Востока. Я буду говорить о ядерном нераспространении", - подтвердил Трамп. При этом он напомнил, что и Россия, и США модернизируют свои стратегические ядерные арсеналы, вкладывая в это колоссальные финансовые средства. "Это очень-очень плохая политика, [но] у нас нет выбора", - сказал глава Белого дома.

"<...> И я буду говорить о ядерном нераспространении. Было бы здорово, если бы смогли... Это ведь не только мы - не только Россия и США, но и другие государства, но мы - две лидирующие страны. <...> Мне кажется, было бы огромным достижением, если бы мы могли добиться чего-то по ядерному нераспространению", - подчеркнул Трамп.

Президент США убежден, что сможет выработать "очень хорошие отношения" с российским лидером. "Я думаю, что у нас будет возможность выработать очень хорошие отношения с Россией и очень хорошие отношения с президентом Путиным. Я надеюсь на это", - отметил глава вашингтонской администрации.

Он также подчеркнул, что внутриполитические разногласия в США срывают нормализацию отношений с Россией. "Я думаю, что мы очень сильно пострадали от того, что я бы назвал "охотой на ведьм". Я бы даже это назвал подстроенная "охота на ведьм", - подчеркнул американский лидер.

Трамп рассказал о том, что посмотрел видеофрагменты слушаний в Конгрессе США, которые состоялись в четверг. Глава Белого дома раскритиковал выступление в Палате представителей сотрудника ФБР Питера Стржока, который в 2016 году заявлял коллеге о намерении воспрепятствовать избранию Трампа президентом. "Я бы назвал [его выступление] подстроенной "охотой на ведьм". Я думаю, что это действительно вредит нашей стране, и это действительно вредит нашим отношениям с Россией", - подчеркнул глава государства.

Стржок занимался в ФБР вопросами контрразведки, а также работал в команде спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование приписываемых американскому лидеру связей с РФ.

Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.