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Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля между 08:00 и 16:00 мск

Международная панорама
13 июля, 17:37 дата обновления: 13 июля, 17:58 UTC+3

Точное место встречи лидеров по-прежнему остается неизвестным

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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

© Михаил Метцель/ТАСС

ХЕЛЬСИНКИ, 13 июля. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Хельсинки 16 июля в течение дня.

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Что известно о предстоящей встрече Путина и Трампа

Об этом сообщила в пятницу газета Ilta-Sanomat со ссылкой на МИД Финляндии.

"Трамп и Путин встретятся в понедельник между 08:00 и 16:00 по местному времени [совпадает с московским]", - указало издание.

Точное место встречи президентов по-прежнему остается неизвестным.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.

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Темы
Кризис в Сирии Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
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Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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