Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля между 08:00 и 16:00 мск

ХЕЛЬСИНКИ, 13 июля. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Хельсинки 16 июля в течение дня.

Об этом сообщила в пятницу газета Ilta-Sanomat со ссылкой на МИД Финляндии.

"Трамп и Путин встретятся в понедельник между 08:00 и 16:00 по местному времени [совпадает с московским]", - указало издание.

Точное место встречи президентов по-прежнему остается неизвестным.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.