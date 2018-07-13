Командующий силами НАТО в Европе не согласен с позицией Трампа о тратах ФРГ на оборону

ТАСС, 13 июля. Германия вносит значимый вклад в деятельность Североатлантического альянса, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о недостаточных расходах Берлина на оборону. Такое мнение выразил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапаротти в интервью, опубликованном в пятницу в газете Suddeutsche Zeitung.

"Германия - прекрасный союзник", - заявил он. По словам военачальника, "есть много других вещей помимо различий в распределении бремени [между членами НАТО]. Мы все знаем в альянсе, какой вклад вносит Германия, какие возможности предоставляет", - указал он, отметив при этом, что "требования к скорости и наращиванию [военного] потенциала требуют инвестиций".

Также Скапаротти приветствовал решение о размещении нового командования альянса по логистике в немецком городе Ульм.

Президент США Дональд Трамп в последнее время регулярно критикует власти ФРГ за то, что Берлин, по его мнению, недостаточно много тратит на армию. Трамп ссылается на достигнутые в рамках НАТО договоренности, согласно которым, все страны блока должны увеличить соответствующую статью расходов до 2% от ВВП. Германия же к 2024 году сможет тратить лишь 1,5%.

29 мая министры обороны 29 государств НАТО приняли решение увеличить свой командный персонал на 1,2 тыс. человек и создать два новых штаба: в Германии и США. Командование в Ульме будет заниматься вопросами переброски сил по территории Европы.