СБ ООН принял резолюцию о введении эмбарго на поставки вооружения в Южный Судан

ООН, 13 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН в пятницу проголосовал за введение оружейного эмбарго в отношении Южного Судана.

Проект резолюции, представленный США, поддержали девять членов СБ ООН, шесть государств, в том числе Россия, воздержались при голосовании.

Как заявила перед началом голосования постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, в Южном Судане сложилась критическая ситуация, и предложенная резолюция "предусматривает введение эмбарго на поставки вооружений в Южный Судан, а также санкции в отношении отдельных лиц".

Россия воздержалась при голосовании по резолюции, отметил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Мы не стремимся приукрасить ситуацию в этой стране, - отметил он. - Мы знаем, что там по-прежнему фиксируются нарушения режима прекращения боевых действий обеими сторонами, сохраняется стабильно тяжелая гуманитарная ситуация. При этом очевидны и позитивные моменты в процессе урегулирования: помимо уже имевших место встреч суданских лидеров, это подписание Хартумской декларации, а также намеченные на ближайшее будущее многообещающие переговоры в Найроби".

Таким образом, отметил российский дипломат, "запущенный меньше месяца назад формат контактов между суданскими политиками превращается в полноценную переговорную площадку". В этих условиях, добавил он, было бы логично поддержать позицию Африканского союза. "Однако вместо того, чтобы прислушаться к позиции регионалов, наши коллеги вновь схватились за санкционную дубину, - подчеркнул Полянский. - Убеждены, что введение санкций в отношении действующих участников политпроцесса контрпродуктивно".

В феврале Соединенные Штаты решили ввести запрет на поставки американского оружия и военной техники в Южный Судан и призвали другие страны последовать их примеру. В марте США ввели ограничительные меры в отношении 15 компаний Южного Судана, связанных с добычей нефти, прибыль которых используется властями страны для поддержки "нерегулярных формирований". Как заявила тогда начальник пресс-службы американского Госдепартамента Хезер Науэрт, США готовы предпринять и другие действия в отношении тех, кто, по мнению Вашингтона, создает нестабильность в Южном Судане.