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СМИ: Сирия осудила налет ВВС коалиции на два селения в Дейр-эз-Зоре

Международная панорама
13 июля, 18:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Соответствующее сообщение Дамаск направил в Совбез ООН

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ТАСС, 13 июля. МИД Сирии направил послание в Совет Безопасности ООН с осуждением налета ВВС коалиции во главе с США на два селения в провинции Дейр-эз-Зор.

В тексте послания, распространенном в пятницу агентством SANA, подчеркивается, что "эта вероломная агрессивная акция, которая повлекла за собой гибель мирных жителей, в том числе женщин и детей, не имеет никаких оправданий".

Смотрите также

Reuters: коалиция во главе с США признала нанесение ударов в провинции Дейр-эз-Зор

От ударов возглавляемой США коалиции с 2014 года погибли 892 мирных жителя

Как ранее сообщалось, жертвами ударов ВВС коалиции по селениям Багоз-Фаукани и Эс-Суса на восточном берегу Евфрата стали не менее 30 человек.

"Коалиция, созданная США, преуспела в убийстве мирных граждан и уничтожении важных хозяйственных объектов на Евфрате, - указывается в послании. - Вопиющим примером варварства Запада и его союзников служит разрушенный ими город Ракка".

Сирия призывает "государства, входящие в незаконную с точки зрения международного права коалицию, немедленно покинуть ее ряды и разоблачить подлинные цели, которые преследуют Вашингтон, Лондон и Париж, пытающиеся установить господство над другими народами".

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