Сирийский беспилотник был сбит пущенной по нему израильской ракетой Patriot

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июля. /ТАСС/. Сирийский беспилотник, залетевший ранее в пятницу в буферную зону на границе с Израилем, был сбит запущенной по нему израильской ракетой Patriot. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в распространенном коммюнике.

"Расследование инцидента ВВС показало, что ракета Patriot перехватила сирийский беспилотный летательный аппарат, действовавший в буферной зоне", - говорится в документе. Ранее военные сообщали о том, что "сирийский БПЛА, скорее всего, сбит", но не подтверждали поражение цели.

В армии подчеркнули, что Израиль "будет и впредь решительно действовать против любых попыток нарушить соглашение о разделении сил от 1974 года и суверенитет Израиля, а также попыток причинения вреда израильским гражданским лицам". Соглашение о размежевании с сирийской армией от 1974 года предусматривает создание демилитаризованной зоны вдоль линии разделения на Голанских высотах и нахождение там миротворцев ООН.

Это уже второй подобный инцидент на этой неделе. 11 июля израильские военные при помощи ракеты Patriot перехватили залетевший на 10 км вглубь территории еврейского государства беспилотный летательный аппарат сирийской армии. Официальный представитель израильских военных Джонатан Конрикус сообщил тогда, что израильские оборонные системы "вели аппарат с момента его вхождения в демилитаризованную зону" в районе границы. В ответ на перелет беспилотника Израиль поразил в тот же день три военных поста на территории Сирии.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (израильский парламент) принял закон "О Голанских высотах", который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана незаконной в соответствии с резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.