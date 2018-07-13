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Суд в ФРГ отменил решение о депортации бывшего телохранителя бен Ладена

Международная панорама
13 июля, 18:42 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 13, июля. /ТАСС

Ведомство Северного Рейна - Вестфалии, которое отвечало за депортацию, обязали вернуть истца в Германию за свой счет

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БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Административный суд немецкого города Гельзенкирхен посчитал противоречащим законодательству ФРГ решение о депортации в Тунис Сами А., который в прошлом был личным телохранителем Усамы бен Ладена - экс-главы террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) - и постановил вернуть его обратно в Германию.

Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении инстанции.

"Ведомство по делам иностранцев [и беженцев] должно признать недействительной депортацию тунисца", - отмечается в нем. Высылка, по мнению судей, "в грубой форме противоречит закону и нарушает основополагающие принципы правового государства". Земельное ведомство по делам иностранцев и беженцев Северного Рейна - Вестфалии, которое отвечало за депортацию, "обязано незамедлительно вернуть истца в ФРГ за свой счет", говорится в решении суда.

Ранее в пятницу власти ФРГ выслали на родину Сами А. В сопровождении сотрудников федеральной полиции он был доставлен в Дюссельдорф и оттуда чартерным рейсом отправлен в Тунис. Однако мужчина подал жалобу в административный суд Гельзенкирхена, в которой в срочном порядке оспорил депортацию.

Буквально накануне суд принял решение о запрете на его высылку, поскольку, по мнению судей, на родине мужчину могут подвергнуть пыткам. Ведомство по делам иностранцев и беженцев земли Северный Рейн - Вестфалия заявило, что не имело данных о таком запрете.

42-летний тунисец проживал с 2005 года в немецком городе Бохум. Еще в апреле его занесли в список потенциально опасных лиц.

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