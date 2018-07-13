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Представитель Эрдогана: режим чрезвычайного положения в Турции снимут 18 июля

Международная панорама
13 июля, 18:53 дата обновления: 13 июля, 19:21 UTC+3

Власти будут бороться с терроризмом на основе действующего законодательства, заявил Ибрагим Калын

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АНКАРА, 13 июля. /ТАСС/. Режим чрезвычайного положения в Турции прекратит действие в стране 18 июля этого года. Об этом заявил в пятницу официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

"Режим ЧП в Турции прекратит действие 18 июля, при этом борьба с терроризмом продолжится на основе действующего законодательства", - приводит его слова "Анатолийское агентство".

При этом Калын также отметил, что "в случае возникновения новых угроз для национальной безопасности республики режим ЧП в Турции может быть восстановлен".

Режим чрезвычайного положения в стране продлевался уже семь раз после попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. Пока страна живет в условиях чрезвычайного положения, действуют ограничения на проведение митингов и некоторых массовых мероприятий, силовые ведомства имеют более широкие права, необходимые для поддержания безопасности. В целом меры по защите страны и граждан от различных угроз остаются значительно повышенными.

Ряд европейских стран и оппозиция в республике критически отнеслись к идее ввода и продления режима ЧП из-за того, что оно угрожает свободе граждан страны. Однако Эрдоган заявил, что "режим чрезвычайного положения не мешает ни гражданам, ни иностранцам, ни представителям бизнеса".

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