CNN: минюст США предъявит новые обвинения в рамках расследования спецпрокурора Мюллера

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции США объявит в ближайшие минуты о выдвижении новых обвинений в рамках расследования обстоятельств предполагаемого иностранного вмешательства в ход американских выборов 2016 года. Об этом сообщает ряд средств массовой информации США, включая телекомпанию CNN.

Корреспонденты этих СМИ приглашены на специальный брифинг в минюсте США. Как ожидается, его проведет первый заместитель министра юстиции Род Розенстайн.

Спецпрокурор Роберт Мюллер уже больше года ведет расследование утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США. На данный момент спецпрокурор предъявил обвинения 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.