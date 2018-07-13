Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: минюст США предъявит новые обвинения в рамках расследования спецпрокурора Мюллера

Международная панорама
13 июля, 19:03 дата обновления: 13 июля, 19:17 UTC+3

Ожидается, что брифинг проведет первый замминистра юстиции Род Розенстайн

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Министерство юстиции США объявит в ближайшие минуты о выдвижении новых обвинений в рамках расследования обстоятельств предполагаемого иностранного вмешательства в ход американских выборов 2016 года. Об этом сообщает ряд средств массовой информации США, включая телекомпанию CNN.

Корреспонденты этих СМИ приглашены на специальный брифинг в минюсте США. Как ожидается, его проведет первый заместитель министра юстиции Род Розенстайн.

Спецпрокурор Роберт Мюллер уже больше года ведет расследование утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США. На данный момент спецпрокурор предъявил обвинения 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец.

Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мюллер, Роберт
Темы
Разногласия РФ и США в киберпространстве
Страны
США Россия Нидерланды
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль раскрыл формат встречи Путина и Трампа
2
США выдвинули обвинения 12 предполагаемым военным разведчикам из России по делу Мюллера
3
Британская полиция нашла в доме отравившегося в Эймсбери бутылку со следами "Новичка"
4
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
5
Полиция возбудила дело после избиения польского дипломата в самолете
6
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
7
Около 80 нигерийцев собрались у посольства в Москве и требуют отправки домой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!