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США выдвинули обвинения 12 предполагаемым военным разведчикам из России по делу Мюллера

Международная панорама
13 июля, 19:12 дата обновления: 13 июля, 20:15 UTC+3

Спецслужбы Соединенных Штатов инкриминируют им создание интернет-персоны Guccifer 2.0, а также сайта DCLeaks

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Первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн

Первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн

© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Власти США предъявили заочные обвинения 12 предполагаемым сотрудникам военной разведки России в рамках расследования обстоятельств якобы имевшего место иностранного вмешательства в ход выборов в США в 2016 году. Об этом объявил в пятницу первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн.

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По его словам, "обвинения выдвинуты в адрес 12 граждан России за совершение федеральных преступлений, направленных на то, чтобы вмешаться в ход президентских выборов [в США] 2016 года".

"Все 12 обвиняемых являются членами ГРУ - разведывательного ведомства Российской Федерации, Главного разведывательного управления российских Вооруженных сил", - утверждал Розенстайн. Нынешнее название ГРУ - Главное управление Генерального штаба ВС России.

Согласно изложенной Розенстайном информации, спецслужбы США инкриминируют обвиняемым создание интернет-персоны Guccifer 2.0, а также сайта DCLeaks.

При этом власти США считают, что действия 12 российских хакеров, которых обвиняют во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году, не повлияли на исход голосования. 

"Нет свидетельств того, что вмешательство сказалось на подсчете голосов или повлияло на результат выборов", - сказал Розенстайн, отметив, что предполагаемая хакерская атака была безрезультатной.

Президент США Дональд Трамп был поставлен в известность о выдвижении министерством юстиции, Генеральной прокуратурой новых обвинений в адрес еще 12 граждан России.

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"<...> Я действительно проинформировал президента", - сказал первый замглавы минюста. Его просили прокомментировать вопрос о том, почему о предъявлении обвинений объявлено в канун встречи Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. По словам Розенстайна, органы американской прокуратуры пришли к выводу, что собранных ими улик и доказательств "достаточно, чтобы предъявить обвинения на данном этапе".

При этом он утверждал, что никакой политической составляющей в действиях компетентных органов США в данном случае нет. "Что касается природы расследования, то я комментирую только улики. А улики отражены в наших обвинительных заключениях, и они представляют собой вынесенные прокурорами и агентами [Федерального бюро расследований США] решения безотносительно к политике. Мы полагаем, что улик достаточно для выдвижения обвинений", - сказал Розенстайн.

Спецпрокурор Роберт Мюллер уже больше года ведет расследование утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы 2016 года в США. На данный момент спецпрокурор предъявил обвинения 19 лицам, среди которых пять американцев, 13 россиян и один голландец. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

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Встреча Путина и Трампа в Хельсинки Разногласия РФ и США в киберпространстве
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