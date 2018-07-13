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Трамп заявил о "самом высоком уровне" особых отношений между США и Великобританией

Международная панорама
13 июля, 19:35 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, июля. /ТАСС

Президент США также напомнил, что его связи с Британией крепки еще и по той причине, что его мать родилась в Шотландии

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ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что традиционно считающиеся особыми отношения между США и Великобританией в данный момент находятся на "самом высоком уровне". Об этом глава Белого дома заявил на пресс-конференции после завершения в пятницу переговоров с главой британского правительства Терезой Мэй в загородной премьерской резиденции Чекерс.

Трамп подчеркнул, что "присвоил бы этим [особым] отношениям, если выбирать категорию", "самый высокий уровень", заметив, что такую оценку он вынес уже после встреч с главой британского правительства. По словам президента, Соединенное Королевство - это "особая страна", в которой живут "особые люди". Он также напомнил, что его связи с Великобританией крепки еще и по той причине, что его мать родилась в Шотландии.

"Особые отношения": традиции и реалии

Считается, что между Соединенным Королевством и США давно установлены так называемые особые отношения, в которых Лондон традиционно следует в своей внешней политике в фарватере той линии, которую определяет Вашингтон, а в отношениях между лидерами двух стран всегда царит мир и взаимопонимание. Однако характер контактов нынешних руководителей британской и американской администраций не слишком соответствует привычному формату.

Так, Мэй была далеко не первой из числа зарубежных лидеров, кто поздравил Трампа с победой на президентских выборах 2016 года, хотя в прошлые годы такой звонок раздавался в первую очередь из Лондона. Но, с другой стороны, британский премьер опередила всех зарубежных коллег, сумев первой из мировых лидеров посетить Белый дом после инаугурации Трампа и лично пожать руку новоиспеченному президенту. Тогда же Мэй привезла с собой приглашение Трампу от имени королевы Елизаветы II посетить Соединенное Королевство с государственным визитом, что противоречило традициям, гласящим, что государственному должны предшествовать рабочий или официальный визиты главы американской администрации.

Далее отношения, по крайней мере внешне, продолжали казаться очень неровными. Так, Трамп объявил о запрете на въезд в США мигрантам из семи мусульманских стран, что не могло найти поддержки у Мэй как у главы правительства страны с большой мусульманской общиной. Другими поводами для расхождений между Даунинг-стрит и Белым домом впоследствии становились выход США из Парижского соглашения по климату и из иранской ядерной сделки, которым следует официальный Лондон, введение США крупных таможенных пошлин на импорт металлов из стран Евросоюза, а также отказ Трампа подписать итоговое коммюнике недавнего саммита G7 в Канаде.

Более того, уже приехав с визитом в Соединенное Королевство, Трамп дал интервью газете The Sun, в котором выразил несогласие с общей линией британского правительства. Так, он заявил, что план движения по пути "мягкого Brexit", согласованный правительством Мэй, похоронит будущее соглашения Великобритании с США о свободной торговле. Он также сказал, что ушедший недавно в отставку бывший глава британского МИД Борис Джонсон мог бы стать отличным премьер-министром Соединенного Королевства.

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Темы
Brexit Торговая война Отставка Бориса Джонсона Выход США из ядерной сделки с Ираном Выход США из Парижского соглашения по климату
Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд Джонсон, Борис Елизавета II (королева Великобритании)
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