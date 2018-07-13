Британская полиция нашла в доме отравившегося в Эймсбери бутылку со следами "Новичка"

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Британские следователи обнаружили в доме Чарльза Роули, отравившегося в городе Эймсбери в конце июня, бутылку со следами нервно-паралитического вещества "Новичок". Об этом информировал в пятницу Скотленд-Ярд.

"В среду, 11 июля, небольшая бутылка была обнаружена во время поисков в доме Чарли Роули в Эймсбери. Она была доставлена в научно-техническую лабораторию Минобороны в Портон-Дауне для исследований. После этих тестов ученые подтвердили нам, что вещество, которое содержалось в бутылке - "Новичок", - сообщили в столичной полиции. "Будут проведены дальнейшие научные тесты с целью установить, из той же ли оно партии, которой были отравлены в марте Сергей и Юлия Скрипаль", - добавили в полиции.

Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу назвал эту находку "бесспорно значительным и позитивным продвижением" в расследовании.

Как только было объявлено об отравлении двух человек в Эймсбери, полиция заявила, что основная версия следствия - связь этого инцидента с предположительным отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте. Однако следователи не могли официально подтвердить это, не имея на руках образцы отравляющего вещества. То, что это "Новичок", они установили, взяв анализы крови, однако, по словам Басу, их сил было недостаточно, чтобы с точностью заявить о том, что использованное в Эймсбери отравляющее вещество из той же партии.

30 июня 45-летний Роули и его 44-летняя подруга Дон Стерджес были госпитализированы в городе Эймсбери (графство Уилтшир) в критическом состоянии. Вечером 8 июля Скотленд-Ярд сообщил о том, что Стерджес скончалась и что следователи открыли дело об убийстве. Сам Роули пришел со временем в сознание и был допрошен полицией.

Ранее ведущее расследование инцидента в Эймсбери контртеррористическое подразделение полиции Лондона выступило с утверждением, что Стерджес и Роули подверглись воздействию "Новичка" - того же нервно-паралитического вещества, которым в марте в Солсбери предположительно были отравлены Скрипали. Тогда Лондон возложил ответственность за произошедшее на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту в Солсбери.