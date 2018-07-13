Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Британская полиция нашла в доме отравившегося в Эймсбери бутылку со следами "Новичка"

Международная панорама
13 июля, 19:25 дата обновления: 13 июля, 19:54 UTC+3

Теперь предстоит установить, принадлежит ли вещество партии, которой отравили в марте Скрипалей, отметили в Скотленд-Ярде

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/RICK FINDLER

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Британские следователи обнаружили в доме Чарльза Роули, отравившегося в городе Эймсбери в конце июня, бутылку со следами нервно-паралитического вещества "Новичок". Об этом информировал в пятницу Скотленд-Ярд.

Смотрите также

Постпредство при ОЗХО: глупо думать, что РФ "вновь" применила "Новичок" в разгар ЧМ

Скотленд-Ярд заявил, что пострадавшие в Эймсбери были отравлены "Новичком"

Захарова назвала хамскими заявления британского министра обороны по инциденту в Эймсбери

Скотленд-Ярд опасается, что не докажет связь между отравлениями в Эймсбери и Солсбери

"В среду, 11 июля, небольшая бутылка была обнаружена во время поисков в доме Чарли Роули в Эймсбери. Она была доставлена в научно-техническую лабораторию Минобороны в Портон-Дауне для исследований. После этих тестов ученые подтвердили нам, что вещество, которое содержалось в бутылке - "Новичок", - сообщили в столичной полиции. "Будут проведены дальнейшие научные тесты с целью установить, из той же ли оно партии, которой были отравлены в марте Сергей и Юлия Скрипаль", - добавили в полиции.

Глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу назвал эту находку "бесспорно значительным и позитивным продвижением" в расследовании.

Как только было объявлено об отравлении двух человек в Эймсбери, полиция заявила, что основная версия следствия - связь этого инцидента с предположительным отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте. Однако следователи не могли официально подтвердить это, не имея на руках образцы отравляющего вещества. То, что это "Новичок", они установили, взяв анализы крови, однако, по словам Басу, их сил было недостаточно, чтобы с точностью заявить о том, что использованное в Эймсбери отравляющее вещество из той же партии.

30 июня 45-летний Роули и его 44-летняя подруга Дон Стерджес были госпитализированы в городе Эймсбери (графство Уилтшир) в критическом состоянии. Вечером 8 июля Скотленд-Ярд сообщил о том, что Стерджес скончалась и что следователи открыли дело об убийстве. Сам Роули пришел со временем в сознание и был допрошен полицией.

Ранее ведущее расследование инцидента в Эймсбери контртеррористическое подразделение полиции Лондона выступило с утверждением, что Стерджес и Роули подверглись воздействию "Новичка" - того же нервно-паралитического вещества, которым в марте в Солсбери предположительно были отравлены Скрипали. Тогда Лондон возложил ответственность за произошедшее на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала заявления о своей причастности к инциденту в Солсбери.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля Отравление в Эймсбери
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль раскрыл формат встречи Путина и Трампа
2
США выдвинули обвинения 12 предполагаемым военным разведчикам из России по делу Мюллера
3
Британская полиция нашла в доме отравившегося в Эймсбери бутылку со следами "Новичка"
4
Полиция возбудила дело после избиения польского дипломата в самолете
5
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
6
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
7
В Еврокомиссии опровергли утверждения о том, что Юнкер был пьян на саммите НАТО в Брюсселе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!