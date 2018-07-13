Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-премьер Пакистана и его дочь задержаны в аэропорту Лахора

Международная панорама
13 июля, 19:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Ранее власти развернули в этом районе силы безопасности для предотвращения массовых выступлений сторонников Наваза Шарифа

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 13 июля. Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф и его дочь Марьям Наваз задержаны в пятницу по возвращении на родину из эмиграции, сообщило в пятницу агентство Associated Press.

Шариф прибыл со своей дочерью Марьям Наваз в аэропорт Лахора, в котором власти развернули силы безопасности для предотвращения массовых выступлений сторонников экс-премьера.

6 июля антикоррупционный суд столицы Пакистана вынес вердикт, в соответствии с которым бывший глава кабмина и его дочь были приговорены к десяти и семи годам тюремного заключения соответственно, а также к крупным денежным штрафам.

Ранее Шариф и его дочь Марьям Наваз подали апелляцию в Высокий суд Исламабада с целью оспорить вердикт. Эта апелляция была отвергнута.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Пакистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль раскрыл формат встречи Путина и Трампа
2
Владимир Этуш попал в больницу
3
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
4
Полиция возбудила дело после избиения польского дипломата в самолете
5
США выдвинули обвинения 12 предполагаемым военным разведчикам из России по делу Мюллера
6
Британская полиция нашла в доме отравившегося в Эймсбери бутылку со следами "Новичка"
7
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!