Экс-премьер Пакистана и его дочь задержаны в аэропорту Лахора

ТАСС, 13 июля. Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф и его дочь Марьям Наваз задержаны в пятницу по возвращении на родину из эмиграции, сообщило в пятницу агентство Associated Press.

Шариф прибыл со своей дочерью Марьям Наваз в аэропорт Лахора, в котором власти развернули силы безопасности для предотвращения массовых выступлений сторонников экс-премьера.

6 июля антикоррупционный суд столицы Пакистана вынес вердикт, в соответствии с которым бывший глава кабмина и его дочь были приговорены к десяти и семи годам тюремного заключения соответственно, а также к крупным денежным штрафам.

Ранее Шариф и его дочь Марьям Наваз подали апелляцию в Высокий суд Исламабада с целью оспорить вердикт. Эта апелляция была отвергнута.