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Директор национальной разведки США назвал Россию главным противником в киберпространстве

Международная панорама
13 июля, 21:04 дата обновления: 13 июля, 21:49 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, июля. /ТАСС

Дэниел Коутс также назвал РФ "самым агрессивным иностранным действующим лицом"

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ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Россия является наиболее активным противником США в киберпространстве. Это утверждал директор национальной разведки США Дэниел Коутс, выступая в пятницу в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

"Что касается государственных действий, Россия является самым агрессивным иностранным действующим лицом. Сомнения нет. И они [россияне] продолжают предпринимать усилия, призванные подорвать нашу [американскую] демократию", - заявил Коутс, комментируя проблематику кибербезопасности.

Выборы в Конгресс

Спецслужбы США не усматривают на данном этапе активных иностранных попыток вмешательства в ход предстоящих в ноябре промежуточных выборов в Конгресс, добавил Коутс. Он сослался на официальные выводы министерства внутренней безопасности (МВБ) США. "Как заявило МВБ, мы еще не видим того рода вмешательства в выборы в конкретных штатах и базах данных, содержащих имена избирателей, которое мы пережили в 2016 году. Однако мы полностью сознаем, что нас отделяет всего один щелчок клавишами на клавиатуре от схожей ситуации", - заявил Коутс.

Разведка США обвиняет Россию во вмешательстве в избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния на американские выборы занимается уже больше года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В рамках этого следствия уже предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России, а также пяти американцам и одному голландцу.

Президент США Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Отношения между Москвой и Вашингтоном

Директор национальной разведки США заявил, что решение о нормализации отношений между США и РФ остается за российским лидером Владимиром Путиным. 

"Не лучше ли для обеих сторон будет перестать ломать и начать строить?" - заявил он, говоря о возможности нормализации двусторонних отношений.

"Вам решать, - сказал он, обращаясь к Путину. - Но если вы решите дальше вести политику "глаз за глаз", то мы вас победим".

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Персоны
Коутс, Дэниел Мюллер, Роберт Путин, Владимир Владимирович
Темы
Разногласия РФ и США в киберпространстве
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