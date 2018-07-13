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Трамп стал 12-м президентом США, встретившимся с королевой Елизаветой II

Международная панорама
13 июля, 21:29 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, июля. /ТАСС

Отмечается, что их встреча состоялась в Дубовой комнате Виндзорского замка, где в 2016 году королева принимала Барака Обаму и его супругу

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Меланья Трамп, королева Великобритании Елизавета II и президент США Дональд Трамп

Меланья Трамп, королева Великобритании Елизавета II и президент США Дональд Трамп

© Ben Stansall/Pool Photo via AP

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II приняла в пятницу в своей загородной резиденции - Виндзорском замке - президента США Дональда Трампа и его супругу Меланью. В итоге тот стал 12-м главой Белого дома, которому довелось получить аудиенцию у монарха. Во время правления Елизаветы Трамп - уже 13-й президент США, но с одним из них - Линдоном Джонсоном - она не встречалась.

Кроме того, нынешний глава американской администрации стал четвертым президентом своей страны, которого британский монарх принимала в Виндзоре. До сих пор это были Рональд Рейган в 1982 году, Джордж Буш в 2008 году и Барак Обама в 2016-м.

В пятницу 92-летняя Елизавета II ожидала Дональда Трампа во дворе замка, куда в 17:00 по британскому времени (19:00 мск) въехала кавалькада главы американской администрации. Дональд и Меланья Трамп обменялись рукопожатиями с поприветствовавшей их королевой, после чего главы двух государств вместе обошли строй гвардейцев Колдстримского полка, одетых в красные мундиры и традиционные медвежьи шапки. После этого королева, президент и его супруга отправились во внутренние помещения замка для совместного чаепития, которое состоялось в Дубовой комнате резиденции, где в 2016 году у Елизаветы состоялась аналогичная встреча с предшественником Трампа на президентском посту - Бараком Обамой и его супругой Мишель.

Госвизит пока не состоялся

Ранее ожидалось, что Трамп прибудет в Великобританию с государственным визитом и остановится в Букингемском дворце - лондонской резиденции британского монарха, как это полагается при совершении визитов подобного статуса. После состоявшейся в январе 2017 года инаугурации лидера премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прибыла с визитом в Вашингтон и оказалась первой из зарубежных лидеров , кто с глазу на глаз встретился с новоиспеченным президентом и поздравил его с вступлением в должность. Тогда же она привезла с собой приглашение Трампу от имени королевы Елизаветы посетить ее страну с госвизитом, что противоречило традициям, гласящим, что государственному должны предшествовать рабочий или официальный визиты главы американской администрации.

В результате 1,86 млн жителей Великобритании, не разделяющие политической линии Трампа, поставили свою подпись под петицией с требованием отменить столь высокий статус визита. И, хотя парламент отказался пойти навстречу авторам коллективного обращения, формат визита со временем был действительно изменен на рабочий, но вот по какой причине - никто не сообщил.

После чаепития с королевой Дональд и Меланья Трамп в 18:00 (20:00 мск) покинули королевскую резиденцию и отправились из Виндзора вертолетом в аэропорт Стэнстед, откуда они вылетят президентским самолетом в аэропорт Прествик, расположенный к югу от шотландского города Глазго. Оттуда глава Белого дома направится на принадлежащий ему лично гольф-курорт Trump Turnberry на побережье Ирландского моря, где президент и его супруга пробудут на отдыхе до воскресенья.

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Персоны
Мэй, Тереза Обама, Барак Обама, Мишель Трамп, Дональд Буш, Джордж (младший) Елизавета II (королева Великобритании)
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