СМИ: число жертв теракта на юго-западе Пакистана возросло до 128

ИСЛАМАБАД, 13 июля. /ТАСС/. Не менее 128 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего в пятницу в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана. Об этом сообщил телеканал Geo TV.

Ранее было известно о 70 погибших и 120 раненых.

Террорист-смертник взорвал себя в округе Мастунг. Инцидент произошел недалеко от места проведения митинга избирателей, в котором принимали участие около тысячи человек.

Среди погибших числится кандидат в депутаты провинциального законодательного органа (Ассамблея Белуджистана) от Народной партии Белуджистана Навабзада Сирадж Раизани, проводивший встречу с избирателями. Гибель политика подтвердил его родной брат Лашкари Раизани.

Ответственность за теракт уже взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). На место ЧП стянуты усиленные наряды полиции и сил безопасности.

Центризбирком Пакистана уже принял решение перенести выборы в данном избирательном округе.