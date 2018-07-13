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СМИ: экс-премьера Пакистана и его дочь перевозят в Исламабад

Международная панорама
13 июля, 21:53 UTC+3 ИСЛАМАБАД ИСЛАМАБАД 13, июля. /ТАСС

Наваз Шариф и Марьям Наваз были задержаны сразу после того, как их самолет приземлился в аэропорту Лахора

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ИСЛАМАБАД, 13 июля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф и его дочь Марьям Наваз арестованы в аэропорту Лахора представителями Национального антикоррупционного бюро и посажены в самолет до Исламабада. Об этом в пятницу сообщает телеканал Geo.tv.

Бывший глава кабмина и его дочь были задержаны сразу после того, как их самолет приземлился в аэропорту столицы Пенджаба, после чего представители правоохранительных органов изъяли у них паспорта и пересадили на спецрейс до Исламабада.

Наваз и Марьям Шарифы вынужденно находились в Лондоне с 15 июня. Их пребывание в Британии было обусловлено тяжелым состоянием здоровья жены бывшего главы правительства Пакистана Кульсум Наваз, страдающей от рака.

6 июля антикоррупционный суд Исламабада вынес вердикт, в соответствии с которым бывший глава кабмина и его дочь были приговорены к 10 и семи годам тюремного заключения соответственно, а также к крупным денежным штрафам.

Возвращение политика и его дочери было обусловлено необходимостью подать апелляцию в высокий суд Исламабада в установленный 10-дневный срок, который истекает в субботу.

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