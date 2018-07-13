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Макрон заявил, что Франция намерена разработать космическую оборонную стратегию

Международная панорама
13 июля, 21:56 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 13, июля. /ТАСС

Президент Франции также подчеркнул, что "кибероборона стала в последние годы важнейшей частью обеспечения безопасности страны"

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ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы страна в ближайшие годы разработала космическую оборонную стратегию. Об этом он заявил в пятницу, выступая в министерстве вооруженных сил. Речь была произнесена после подписания им закона о военной программе на 2019-2025 годы. Лидер выступал перед работниками военного ведомства, а также участниками парада в честь Национального праздника Франции, который будет проведен в субботу на Елисейских полях.

"Франция всегда шла в первых рядах стран, осваивавших космическое пространство и использовавших его в том числе и в оборонных целях. Сегодня эта сфера играет для нас решающую роль в обеспечении операций. Она обладает огромным потенциалом, но в то же время космическая сфера порождает и конфликты, - поэтому она, как и область киберобороны, представляет собой крупнейший вызов для национальной безопасности", - заявил Макрон.

"Именно поэтому я считаю, что в ближайшие годы Франции надлежит разработать космическую оборонную стратегию. Эта стратегия также найдет свое отражение в инициативах, принимаемых на общеевропейском уровне", - сказал президент.

При этом Макрон также остановился на вопросах киберобороны Франции. "Закон о военной программе предусматривает усиление деятельности вооруженных сил по предвидению ситуации, разведке, анализу информации, защите военных, оружейных и информационных систем, действий в сфере кибербезопасности", - напомнил он.

Макрон в этой связи подчеркнул, что "кибероборона стала в последние годы важнейшей частью обеспечения безопасности страны".

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